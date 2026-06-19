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Temmuz zammı için geri sayım: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, olası zam senaryoları neler?

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Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak zam oranlarında. Mayıs ayı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı netleşirken, haziran enflasyonuna ilişkin beklentiler maaş artışlarına yönelik hesaplamaları gündeme taşıdı. Peki, emekli maaşlarına temmuzda ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Olası zam senaryoları neler?

Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli gözünü TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevirdi. Mayıs enflasyonunun belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61'e ulaşırken, temmuzda uygulanacak nihai zam oranı ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar hız kazandı.