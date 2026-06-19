Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Ekonomist

Temmuz zammı için geri sayım: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, olası zam senaryoları neler?

İçeriği Paylaş

Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak zam oranlarında. Mayıs ayı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı netleşirken, haziran enflasyonuna ilişkin beklentiler maaş artışlarına yönelik hesaplamaları gündeme taşıdı. Peki, emekli maaşlarına temmuzda ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Olası zam senaryoları neler?

Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli gözünü TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevirdi.

Mayıs enflasyonunun belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61'e ulaşırken, temmuzda uygulanacak nihai zam oranı ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar hız kazandı.

Benzer Haberler

Emeklilere sıfır faizli TOKİ konut desteği mi geliyor? Kanun teklifi TBMM'de

19.06.2026Genel

Yanlış zamanlama pahalıya mal olabilir: Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

18.06.2026Genel

Türkiye'nin kısa vadeli borç stoku arttı

18.06.2026Genel

TÜİK verileri açıkladı: İlk ve ikinci el konut satışları düştü

18.06.2026Genel

Veriler belli oldu: Türkiye satın alma gücü AB ortalamasına göre ne durumda?

17.06.2026Genel

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: İlk 10'da hangi şirketler yer aldı?

17.06.2026Genel

Meclis tatile girmiyor! Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

17.06.2026Genel

Konut fiyatları mayısta arttı, reel kayıp devam etti

16.06.2026Genel

Mayıs ayı bütçe verileri açıklandı: Bütçe açığı 298,2 milyar liraya ulaştı

15.06.2026Genel

Veriler belli oldu: Ücretli çalışan sayısı 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

15.06.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş