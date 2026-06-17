Veriler belli oldu: Türkiye satın alma gücü AB ortalamasına göre ne durumda?
Satınalma Gücü Paritesi (SGP) geçici sonuçlarına göre Türkiye'nin kişi başına GSYH endeksi 67 olarak hesaplandı. AB ortalamasının 100 kabul edildiği endekste Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar) sonuçlarını yayımladı. 2025 yılına ilişkin Eurostat verileri, Türkiye'nin satın alma gücünde AB ortalamasının gerisinde kaldığını ortaya koydu.
SGP işi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2025 yılı geçici sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.
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