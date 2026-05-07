Yakuza evreninin köklerine iniş: Stranger Than Heaven bu kış geliyor

RGG Studio’nun yeni oyunu Stranger Than Heaven, Tojo Clan’ın doğuşunu 1915’ten 1965’e uzanan büyük bir hikâyeyle anlatıyor. Snoop Dogg’lu kaçakçılık hikâyesinden müzik yapımına kadar dikkat çeken detaylar burada.

Oyun, yarı Japon yarı Amerikalı Makoto Daito’nun hayatına odaklanıyor. Hikâye 1915 yılında başlıyor. Daito, ABD’de hiçbir zaman tam kabul görmeyeceğine inanıyor ve Japonya’ya gitmek için Snoop Dogg’un canlandırdığı bir kaçakçının gemisine gizlice biniyor.

Ryu Ga Gotoku Studio, Stranger Than Heaven’ın bu kış çıkacağını duyurdu. Xbox etkinliğinde paylaşılan yeni fragman, oyunun sadece çıkış dönemini değil, hikâyesinin büyük yapısını da ortaya koydu.

50 yıllık yolculuk

Stranger Than Heaven, tek bir dönemle sınırlı kalmıyor. Oyun, Daito’nun yıllar içindeki değişimini ve sonunda Makoto Tojo’ya dönüşmesini anlatıyor. Yani oyuncular, Tojo Clan’ın kurucusunun nasıl ortaya çıktığını doğrudan görecek.

Hikâye boyunca farklı şehirler ve dönemler öne çıkıyor:

1915: Kokura, Fukuoka
1929: Kure, Hiroshima

Bu yapı, karakterin sadece fiziksel yolculuğunu değil, Japonya’daki güç yükselişini de gösteriyor.





Yakuza serisiyle doğrudan bağlantı

Fragmanın başında yetişkin Daito, Tojo Clan’ın kuruluşundan söz ediyor. Bu detay önemli çünkü Tojo Clan, Yakuza serisinin merkezindeki en büyük yapılardan biri. Serinin simge karakteri Kazuma Kiryu da bu organizasyonun parçası olmuş, hatta dördüncü başkanlığa kadar yükselmişti.

Kısacası Stranger Than Heaven, Yakuza dünyasının temel taşlarını anlatan bir başlangıç hikâyesi sunuyor.

Kadroda dikkat çeken isimler var

Oyunda Makoto Daito karakterini Yu Shirota canlandırıyor. Kadroda ayrıca Snoop Dogg da yer alıyor.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Japon sinemasının önemli isimlerinden Bunta Sugawara. Yıllar önce hayatını kaybetmiş olsa da, oyunda benzerliği kullanılıyor. Sugawara özellikle yakuza filmleriyle tanınan güçlü bir isimdi.

Sadece kavga değil, müzik de var

Fragman, oyunun klasik sokak dövüşlerinin ötesine geçtiğini gösteriyor.

Makoto Daito olarak oyuncular:

Melodiler düzenleyebilecek
Yeni müzikler üretebilecek

Şarkıcı ve performans sanatçıları keşfedebilecek
Kendi müzik gruplarını kurabilecek

Bu sistem, Stranger Than Heaven’ı sadece suç ve dövüş oyunu olmaktan çıkarıp daha geniş bir deneyime dönüştürüyor.

RGG farklı bir şey deniyor

Stranger Than Heaven, Yakuza evreninin geçmişine inerken sadece sert çatışmalar sunmuyor. Göç, kimlik arayışı, güç kurma ve kültürel dönüşüm gibi temaları da işliyor.

İlk fragmana bakılırsa RGG Studio, bu kez hem tarihsel hem kişisel ölçekte daha büyük bir hikâye anlatmaya hazırlanıyor.