Forza Horizon 6’dan ilk oynanış geldi: Tokyo sokakları ve karlı dağlar aynı haritada

Forza Horizon 6 için ilk oynanış videosu paylaşıldı. Altı dakikalık prologda GT-R Nismo, Porsche 911 GT2 ve GR GT Prototype gibi araçlar yer alıyor. Haritada Tokyo City, karlı dağlar ve Touge yolları bulunuyor.

Yeni Forza Horizon 6 için ilk oynanış görüntüleri paylaşıldı. Geliştirici ekip, oyunun başlangıç bölümünü gösteren yaklaşık altı dakikalık bir video yayımladı. Video, oyunda karşılaşacağımız araçları ve farklı bölgeleri kısa kısa gösteriyor.

Açılış: Kiraz çiçekleri arasında başlayan sürüş

Video, oyuncunun 2024 Nissan GT-R Nismo ile sürüşe başlamasıyla açılıyor. Araç kiraz çiçekleriyle kaplı bir yolun altından geçiyor.

Yol kısa süre sonra kırsal bölgelere uzanıyor. Küçük evler, geniş tarlalar ve sakin yollar ekranda beliriyor. Bir noktada araç hızlı bir trenin yanından geçiyor.





Karlı dağda off-road bölümü

Video daha sonra araç değiştiriyor. Oyuncu bu kez RJ Anderson’ın No.37 Polaris RZR Pro 4 isimli trophy truck aracını kullanıyor.

Araç karlı bir dağ yamacından aşağı iniyor. Oyuncu ağaçlardan kaçıyor ve diğer yarışçılarla aynı parkurda ilerliyor.

Touge yolları da oyunda yer alıyor

Prolog bölümünde Japonya’nın dağ yollarını temsil eden Touge parkurları da gösteriliyor.

Bu bölümde oyuncu 1995 Porsche 911 GT2 ile dar ve virajlı yollarda sürüş yapıyor. Yol tasarımı özellikle keskin virajlara odaklanıyor.





Kapak aracıyla gelen final

Videonun sonunda sahneye oyunun kapak aracı çıkıyor. Oyuncu bu kez 2025 GR GT Prototype kullanıyor.

Görüntülerde oyunun bazı çevre tasarımları da yer alıyor. Bunlardan biri bir roket fırlatma rampası.

Harita detayları da paylaşıldı

Oyunun resmi X hesabı, haritanın yaz mevsimindeki görünümünü de paylaştı.

Haritanın güneyinde Tokyo City bulunuyor. Kuzey tarafında ise karla kaplı dağlar yer alıyor.

Bu iki bölge arasında:

En az iki havaalanı

Küçük kasabalar

Sahiller

Uzun sürüş yolları

Keşfedilecek birçok alan

bulunuyor.

Haritada ayrıca Tokyo’nun üç merkez bölgesini çevreleyen C1 Loop otoyolundan esinlenen yollar ve Gingko Avenue gibi bölgeler de yer alıyor.







