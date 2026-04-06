Steam’de oyun satın almadan önce performans görmek mümkün olabilir

Valve’ın üzerinde çalıştığı yeni bir Steam özelliği, kullanıcıların bir oyunu satın almadan önce kendi bilgisayarlarında alabilecekleri tahmini FPS değerlerini görmesini sağlayabilir.

Oyunların resmi sistem gereksinimleri çoğu zaman pek işe yaramaz. Listeyi okursun ama oyun bilgisayarında nasıl çalışacak, kaç FPS alacaksın pek anlayamazsın. En fazla oyunun açılıp açılmayacağını tahmin edersin.

Valve bu durumu değiştirecek bir özellik üzerinde çalışıyor olabilir.

ResetEra forumlarında Dex3108 adlı bir kullanıcı Steam istemcisinin kodlarında yeni bir satır fark etti. Kodda şu ifadeye yer veriliyor: Bir oyun ve PC yapılandırması seç, diğer kullanıcıların verilerine göre tahmini kare hızlarını gösteren bir grafik al.

Bu ifade doğruysa Steam mağazası, oyunların bilgisayarda nasıl çalışacağını tahmin eden yeni bir araç sunabilir.

Oyunu satın almadan önce performansı görmek mümkün olabilir

Böyle bir özellik özellikle PC oyuncuları için önemli bir kolaylık sağlar. Aynı durum Steam Deck kullanıcıları ve gelecekte çıkabilecek Steam Machine cihazları için de geçerli.

Bu sistem devreye girerse geliştiricilerin verdiği klasik “önerilen sistem gereksinimleri” listeleri de önemini kaybedebilir. Oyuncular, oyunun kendi sistemlerinde nasıl bir performans vereceğini doğrudan görebilir.

Bu da satın alma kararını ciddi biçimde etkileyebilir. Bir oyunun bilgisayarda iyi çalışacağını bilmek satın almayı kolaylaştırır. Tersi durumda ise oyuncular para harcamadan önce riski fark edebilir.

Veriler diğer kullanıcıların FPS sonuçlarına dayanacak

Kodda dikkat çeken bir başka detay da tahminlerin “diğer kullanıcıların kare hızlarına” dayanacak olması.

Bu da Valve’ın dünya genelindeki Steam kullanıcılarından daha fazla performans verisi toplayacağı anlamına geliyor. Böyle bir sistem elbette veri gizliliği tartışmalarını da beraberinde getirebilir.

Bu nedenle kullanıcıların veri paylaşımını kapatabileceği bir seçenek sunulması önemli olabilir.

Valve zaten FPS takibi için izin istemeye başladı

Valve son dönemde SteamOS kullanıcılarına anonim FPS takibi için izin isteyen bildirimler göndermeye başladı.

Steam’de zaten oyun incelemesi yazarken bilgisayarının tüm donanımını gösterebiliyorsun. Bu da sistem performansına dair veri toplanmasını kolaylaştıran başka bir kaynak oluşturuyor.

DLSS ve FSR gibi teknolojiler nasıl hesaba katılacak?

Bir başka soru da şu: Steam bu sistemi geliştirirken DLSS ve FSR gibi yükseltme teknolojilerini nasıl değerlendirecek?

Bu teknolojiler artık birçok oyunda kullanılıyor ve FPS sonuçlarını ciddi şekilde değiştiriyor. İdeal olan, oyuncuların her oyun için grafik ayarlarını seçebildiği bir tahmin aracı olabilir.

Tabii şu an için bu sadece kod içinde görülen bir ipucu. Valve henüz bu özellik hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak böyle bir araç gelirse, Steam mağazasında oyun seçme biçimimiz değişebilir. 🎮

Benzer Haberler

Elden Ring’den Clair Obscur’a: Oyuncuların konuştuğu “Jennifer English etkisi”

04.04.2026Haber

Oyun yasası yeniden yazıldı: BTK yetkileri daraldı

03.04.2026Haber

Viral oyunların görünmeyen tarafı: Başarı küçük ekipleri nasıl zorluyor?

03.04.2026Haber

Steam mağazası baştan aşağı değişiyor: Sonsuz kaydırma dönemi başlıyor

02.04.2026Haber

Crimson Desert oyuncuları ikiye böldü ama bazıları için ayın yıldızı

01.04.2026Haber

Epic Games cüzdanları hafifletmeye geldi: Bahar indirimlerinde kaçırılmayacak oyunlar

31.03.2026Haber

GTA 6 oyun tarihini altüst ediyor: Maliyet 3 milyar dolara gidiyor

30.03.2026Haber

Sony yine stüdyo kapattı: Dark Outlaw daha bir yaşını doldurmadan tarihe karıştı

28.03.2026Haber

Xbox etkinliğinde dikkat çeken liste: Hades II tarihi ve yeni oyunlar duyuruldu

27.03.2026Haber

PS5 Pro sahiplerine iyi haber: Dev oyunlar yeni PSSR teknolojisine geçiyor

17.03.2026Haber
