Game Pass’te yeni dönem: Daha az öde, Daha geç oyna
Microsoft, Xbox Game Pass tarafında dikkat çeken bir güncelleme yaptı. Abonelik ücretleri aşağı çekildi. Ancak bu indirimin karşılığı, önemli bir içerik değişikliği oldu.
Artık hem Xbox Game Pass Ultimate hem de PC Game Pass daha düşük fiyatla sunuluyor. Fakat yeni çıkan Call of Duty oyunları, çıkış gününde servise gelmeyecek.
Yeni fiyatlar nasıl değişti?
En büyük indirim Ultimate pakette yapıldı. Aylık ücret 29.99 dolardan 22.99 dolara düştü. Bu yaklaşık dörtte birlik bir indirim anlamına geliyor.
PC Game Pass tarafında da fiyat geriledi. 16.49 dolarlık abonelik 13.99 dolara indi. Buradaki düşüş daha sınırlı olsa da hissedilir seviyede.
Diğer paketlerde ise bir değişiklik yok:
- Essential: 9.99 dolar
- Premium: 14.99 dolar
Bu planlar aynı şekilde devam ediyor.
Kararın arkasında ne var?
Microsoft, yaptığı açıklamada kullanıcı kitlesinin çok farklı beklentilere sahip olduğunu vurguladı. Tek bir abonelik modelinin herkes için ideal olmadığı ifade edildi.
Şirket, bu fiyat güncellemesinin doğrudan kullanıcı geri bildirimlerine dayandığını söylüyor.
Call of Duty artık aynı gün gelmiyor
Değişikliğin en kritik noktası burada. Son dönemde Call of Duty serisi, Game Pass’e çıktığı gün ekleniyordu. Bu yaklaşım artık sona eriyor.
Activision imzalı 2026 Call of Duty oyunu, çıkış gününde Game Pass’te olmayacak. Oyunun servise eklenmesi, çıkıştan yaklaşık bir yıl sonrasına erteleniyor.
Önemli detay: Mevcut Call of Duty oyunları platformdan kaldırılmıyor, erişim devam ediyor.
Game Pass ne sunmaya devam edecek?
Microsoft, abonelerin yüzlerce oyuna erişmeye devam edeceğini söylüyor. Sistem hem konsol hem PC tarafını kapsıyor.
Serviste kalan içerikler:
- Mevcut Call of Duty oyunları
- Online çok oyunculu sistem
- Oyun içi avantajlar
- Çıkış gününde gelen diğer büyük yapımlar
Şirket ayrıca geri bildirim toplamayı sürdüreceğini belirtiyor.