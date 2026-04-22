Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Haber
2 dk okunma süresi
Level

Game Pass’te yeni dönem: Daha az öde, Daha geç oyna

İçeriği Paylaş

Xbox Game Pass fiyatları düştü. Ancak Microsoft, yeni Call of Duty oyunlarını artık ilk gün servise eklemeyecek.

Microsoft, Xbox Game Pass tarafında dikkat çeken bir güncelleme yaptı. Abonelik ücretleri aşağı çekildi. Ancak bu indirimin karşılığı, önemli bir içerik değişikliği oldu.

Artık hem Xbox Game Pass Ultimate hem de PC Game Pass daha düşük fiyatla sunuluyor. Fakat yeni çıkan Call of Duty oyunları, çıkış gününde servise gelmeyecek.

Yeni fiyatlar nasıl değişti?

En büyük indirim Ultimate pakette yapıldı. Aylık ücret 29.99 dolardan 22.99 dolara düştü. Bu yaklaşık dörtte birlik bir indirim anlamına geliyor.

PC Game Pass tarafında da fiyat geriledi. 16.49 dolarlık abonelik 13.99 dolara indi. Buradaki düşüş daha sınırlı olsa da hissedilir seviyede.

Diğer paketlerde ise bir değişiklik yok:

  • Essential: 9.99 dolar
  • Premium: 14.99 dolar

Bu planlar aynı şekilde devam ediyor.

Kararın arkasında ne var?

Microsoft, yaptığı açıklamada kullanıcı kitlesinin çok farklı beklentilere sahip olduğunu vurguladı. Tek bir abonelik modelinin herkes için ideal olmadığı ifade edildi.

Şirket, bu fiyat güncellemesinin doğrudan kullanıcı geri bildirimlerine dayandığını söylüyor.

Call of Duty artık aynı gün gelmiyor

Değişikliğin en kritik noktası burada. Son dönemde Call of Duty serisi, Game Pass’e çıktığı gün ekleniyordu. Bu yaklaşım artık sona eriyor.

Activision imzalı 2026 Call of Duty oyunu, çıkış gününde Game Pass’te olmayacak. Oyunun servise eklenmesi, çıkıştan yaklaşık bir yıl sonrasına erteleniyor.

Önemli detay: Mevcut Call of Duty oyunları platformdan kaldırılmıyor, erişim devam ediyor.

Game Pass ne sunmaya devam edecek?

Microsoft, abonelerin yüzlerce oyuna erişmeye devam edeceğini söylüyor. Sistem hem konsol hem PC tarafını kapsıyor.

Serviste kalan içerikler:

  • Mevcut Call of Duty oyunları
  • Online çok oyunculu sistem
  • Oyun içi avantajlar
  • Çıkış gününde gelen diğer büyük yapımlar

Şirket ayrıca geri bildirim toplamayı sürdüreceğini belirtiyor.

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş