Elden Ring’den Clair Obscur’a: Oyuncuların konuştuğu “Jennifer English etkisi”

Oyuncular son yılların büyük oyunları arasında ilginç bir bağ kurdu. Elden Ring, Baldur’s Gate 3 ve Clair Obscur: Expedition 33’te yer alan Jennifer English için “Jennifer English etkisi” konuşuluyor.

Son yıllarda yılın oyunu yarışını açık ara önde bitiren bazı yapımlar dikkat çekiyor. Bu listeye çoğu kişi üç oyunu koyuyor:

Baldur's Gate 3 ve

Clair Obscur: Expedition 33.

Bu üç oyun yalnızca büyük başarı yakalamalarıyla değil, başka bir ortak noktalarıyla da gündemde. Üçünde de önemli bir karakteri aynı isim seslendiriyor: Jennifer English.

Oyuncular bu durumu fark edince internette yeni bir terim ortaya çıktı: “Jennifer English etkisi.”

Üç farklı oyunda kritik roller

Jennifer English, bu üç yapımda farklı karakterleri canlandırdı:

Elden Ring’de Latenna the Albinauric

Elden Ring’de Baldur’s Gate 3’te Shadowheart

Baldur’s Gate 3’te Clair Obscur: Expedition 33’te Maelle

Her üç oyun da çıktığı dönemde büyük ilgi gördü ve ödül sezonuna damga vurdu. Bu yüzden bazı oyuncular, esprili bir şekilde yeni çıkan oyunlarda English’in yer alıp almadığını kontrol etmeye başladı.

Comic Con panelinde gündeme geldi

Konu, 2026’da düzenlenen Emerald City Comic Con 2026 sırasında yapılan bir panelde de açıldı.

Panelde Jennifer English’e, Reddit kullanıcılarının ortaya attığı “Jennifer English etkisi” soruldu. English bu yorumdan haberdar olmadığını söyledi ve şaşırdığını dile getirdi.

Panelde bulunan oyunculardan biri olan Ben Starr ise espri yaparak bu teoriyi bir adım ileri taşıdı. Starr, English’in bu “şansının” yeni oyunlara da yansıyabileceğini söyledi.

“Marathon yılın oyunu olabilir” çıkışı

Ben Starr, panel sırasında şu yorumu yaptı:

Bir sonraki Game of the Year ödülünü Marathon alabilir.

Burada bahsettiği oyun, Marathon. Yapım, geliştirici Bungie tarafından yeni tanıtıldı.

Şimdilik oyun, Clair Obscur kadar büyük bir heyecan yaratmış görünmüyor. Yine de Bungie oyunlarını yakından takip eden oyuncuların ilgisi sürüyor.

Ödül yarışında başka güçlü adaylar da var

Yılın oyunu tartışmaları her zaman erken başlar. Bu yıl için en çok konuşulan yapımlardan biri de Grand Theft Auto VI. Oyunu geliştiren stüdyo ise Rockstar Games.

Birçok oyuncu, GTA 6 sorunsuz çıkarsa ödül yarışında büyük avantaj yakalayacağını düşünüyor. Bu yüzden Ben Starr’ın Marathon tahmini şimdilik daha çok espri olarak görülüyor.