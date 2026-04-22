3 yıllık oyun sessizce iptal edildi: Ubisoft Alterra oyununu rafa kaldırdı

Ubisoft, üç yıldır geliştirilen Alterra’yı iptal etti. Minecraft ve Animal Crossing benzeri yapısıyla dikkat çeken proje rafa kaldırıldı. Ekip başka oyunlara geçti.

Alterra’nın temelinde blok tabanlı bir dünya vardı. Oyun, görsel olarak voxel tarzını kullanıyordu. Oyuncu dünyayı gezecek, kaynak toplayacak ve bu kaynaklarla kendi yapısını kuracaktı. Bu yapı, doğrudan Minecraft mantığına yaklaşıyordu.

Ubisoft bir oyunun daha fişini çekti. Alterra adı verilen proje tamamen iptal edildi. Karar, doğrudan geliştirme ekibine iletildi. Oyun üzerinde çalışan ekip Ubisoft Montreal bünyesindeydi ve şu an başka projelere dağıtıldı. Süreçte işten çıkarma bilgisi yok. Alterra yaklaşık üç yıldır geliştirme aşamasındaydı ama bu süre oyunu kurtarmaya yetmedi.

Dünya tek tip değildi. Farklı biyomlara bölünmüş bir yapı planlandı. Oyuncu bu alanlarda dolaşacak, çeşitli yaratıklarla karşılaşacak ve gerektiğinde savaşacaktı. Oyunda “Matterlings” adı verilen karakterler yer alacaktı ve tasarımları oyuncak figürleri andırıyordu. Genel atmosfer olarak oyun, Animal Crossing tarzında daha yumuşak bir tona yaklaşıyordu.

İptal kararının arkasında ne var?

Ubisoft bu tür kararları tek bir nedene bağlamıyor. Şirket, geliştirme sürecindeki her projeyi düzenli olarak kontrol ediyor. Hedeflerle uyuşmayan, beklenen kaliteyi yakalayamayan ya da pazarda karşılık bulmayacağı düşünülen işler doğrudan kesiliyor. Alterra da bu elemeden geçemedi.

İçeride büyük bir değişim var

Ubisoft son dönemde ciddi bir değişim sürecine girdi. Şirket, Tencent ile yeni bir ortaklık kurdu ve ardından maliyetleri kısmaya başladı. Bu süreçte bazı stüdyolar kapandı, çalışan sayısı azaldı ve birden fazla proje rafa kaldırıldı. Alterra bu tablonun yeni örneklerinden biri oldu.

Yeni projeler yolda

Tüm bu kesintilere rağmen Ubisoft tamamen geri çekilmiyor. Şirket yeni oyunlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Yeni IP’ler geliştiriliyor. Bunun yanında yeni Assassin’s Creed ve Far Cry projeleri de plan dahilinde ilerliyor. Eski projeler kapanıyor ama yerleri boş kalmıyor.