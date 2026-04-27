Assassin’s Creed 1 için remake iddiası güçleniyor

Ubisoft’un yeni planı sızdı. Assassin’s Creed 1 için remake iddiası gündemde. Şirketin sonraki adımı Black Flag Resynced’in başarısına bağlı.

X’te paylaşım yapan xjØnathan, Ubisoft içinde yeni bir remake projesinin hazırlandığını öne sürdü. İddiaya göre ekip, serinin başlangıç noktası olan Assassin's Creed için yeniden yapım üzerinde çalışıyor.

Ubisoft cephesinde hareketlilik var. Yeni bir sızıntı, serinin köklerine dönüş ihtimalini gündeme getirdi.

Bilgi içeriden geldiği söyleniyor ama ortada net detay yok. Çıkış tarihi, oynanış değişiklikleri ya da kapsam hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Black Flag Resynced sahneye çıkıyor

Bu iddia tek başına değil. Assassin's Creed IV: Black Flag için hazırlanan “Resynced” sürümü zaten doğrulandı ve çıkışa yakın.

Proje, Ubisoft’un birçok stüdyosunun ortak çalışmasıyla ilerliyor. Yani küçük bir güncelleme değil, daha geniş bir yenileme hedefleniyor.

Devamı performansa bağlı

Sızıntı, Ubisoft’un birden fazla remake planladığını gösteriyor. Ama şirket temkinli ilerliyor.

Yeni projelerin kaderi, büyük ölçüde Black Flag Resynced’in performansına bağlı olacak. İlgi şimdiden oluşmuş durumda. Oyun, duyurudan kısa süre sonra Steam’de yaklaşık 30 bin takipçiye ulaştı.

Aynı temkinli yaklaşım sürebilir

Ubisoft’un nasıl bir remake sunacağı belirsiz. Ama Black Flag örneği bazı ipuçları veriyor.

Şirket, DLC ve çok oyunculu içeriklerde geri adım attı. Bu yüzden Assassin's Creed remake’inde de benzer bir yaklaşım görebiliriz.