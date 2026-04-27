FIFA'nın mobil oyunu geliyor: Maradona, Thor ve Kane aynı takımda

FIFA Heroes çıkış tarihini kaçırdı ve Mayıs 2026’ya kaydı. 90 saniyelik maçlar, özel yetenekler ve sıra dışı kadrosuyla klasik futbol oyunlarından ayrılıyor.

Oyun şu an Android’de erken erişimde açık. Singapur, Malezya ve Filipinler oyuncuları oyuna girmiş durumda. Mayıs ayında iOS, Android ve PC için global çıkış yapılacak. Konsol sürümleri daha sonra gelecek.

FIFA, EA Sports ile yollarını ayırdıktan sonra ilk mobil oyununu çıkarıyor. Ama takvim kaydı. FIFA Heroes, 28 Nisan’da çıkmayacak. Geliştirici ekip çıkışı Mayıs 2026’ya aldı. Gün vermedi.

Futbol değil, Arcade kaos

FIFA Heroes klasik futbol oyunu değil. Maçlar kısa. Yaklaşık 90 saniye sürüyor. 5’e 5 format var.

Oyuncular özel yetenek kullanıyor. Işınlanıyor, uzaktan sert vuruyor, rakibin düzenini bozuyor. Oyun gerçekçilik peşinde koşmuyor. Mobil oyuncuya hızlı ve direkt bir deneyim sunuyor. EA Sports FC çizgisinden net şekilde ayrılıyor.

Kadro: Yıldızlar, efsaneler ve sürprizler

Kadronun bir kısmı tanıdık. Jude Bellingham, Harry Kane ve Emiliano Martinez gibi aktif oyuncular var. Diego Maradona gibi efsaneler de oyunda.

Ama oyun burada fren yapmıyor. Thor ve Sun Wukong gibi karakterler de sahaya çıkıyor. Gerçek futbol ile fantastik öğeler iç içe geçiyor.

Oyunda ayrıca FIFA World Cup 2026 için özel bir mod da hazır.

FIFA yeni model deniyor

FIFA ile Electronic Arts anlaşma uzatmadı. En büyük sorun para oldu. İddiaya göre EA’nın 4 yılda 1 milyar dolar ödemesi gerekiyordu.

FIFA artık tek bir firmaya bağlı kalmıyor. Farklı stüdyolarla çalışıyor. FIFA Heroes bu yeni yaklaşımın ilk ürünü.

Motorola ile ortaklık

Motorola oyuna partner oldu. Bazı Motorola telefonlarda FIFA Heroes hazır gelecek. Özellikle Motorola Razr Fold için özel bir oyun deneyimi var.

Motorola kullanıcılarına oyun içinde ekstra ödüller verilecek.

Dünya kupası öncesi sahneye çıkıyor

Çıkış zamanı tesadüf değil. FIFA World Cup 2026 haziranda başlayacak. Turnuva Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde yapılacak.

Asıl mesele şu: Turnuva heyecanı bitince oyun kalıcı olacak mı? Çünkü karşısında doğrudan bir EA Sports FC rakibi yok.

Yaz sezonu kalabalık geliyor

Mobil oyun tarafı yaz için hareketleniyor. HoYoverse, 24 Nisan’da duyurdu. Genshin Impact 7.0 güncellemesi 12 Ağustos 2026’da çıkacak. Yeni bölge Snezhnaya açılacak.