Battlefield 6 çıktı ama stüdyo hâlâ “bitmedi” diyor

Battlefield 6 geliştiricileri oyunun çıkmasına rağmen çalışmaların sürdüğünü söylüyor. Ses ekibi, canlı servis modeliyle oyunun sürekli değiştiğini ve geliştirme sürecinin artık bir “maraton” olduğunu anlatıyor.

Battlefield 6 geçen yılın sonunda çıktı. Ama oyun stüdyosu hâlâ çalışmayı sürdürüyor. Battlefield Studios ekibi yeni içerikler hazırlıyor ve oyunu düzenli güncellemelerle geliştirmeye devam ediyor.

TechRadar Gaming’e konuşan ses ekibi, oyunun perde arkasındaki çalışma düzenini anlattı.

Teknik ses tasarımcısı Goncalo Tavares durumu kısa ve net özetledi:

“Çalışma hiç durmuyor.”

Oyunun çıkışı büyük bir heyecan yarattı. Ama ekip için süreç bitmedi. Kıdemli ses yönetmeni David Jegutidse’ye göre oyun çıktıktan sonra da geliştirme aynı tempoda devam ediyor.

“Evet, oyun çıktı ve büyük bir ilgi gördü. Ama iş burada bitmedi. Bir süre tatil yaptık ama sonra çalışmaya devam ettik.”


Oyun çıksa da sürekli düzenleme yapılıyor

Ekip sadece yeni içerik eklemiyor. Aynı zamanda oyundaki mevcut detayları da sürekli elden geçiriyor.

Jegutidse bunu şöyle anlatıyor:

“Yeni şeyler eklemekle kalmıyoruz. Gereken yerleri sürekli düzenliyoruz. Bazen sanki oyun hâlâ çıkmamış gibi çalışıyoruz.”

Canlı servis modeli de bu süreci etkiliyor. Çünkü oyuncular oyunu geliştiricilerden farklı oynuyor. Bu durum bazı sistemlerin zamanla değişmesine yol açıyor.

“Oyuncular oyunu bizim oynadığımız gibi oynamıyor. O yüzden oyunun ses dünyası da zamanla değişiyor.”

Oyun geliştirmek artık bir maraton

Kıdemli ses yönetmeni Mari Saastamoinen Minto, oyun geliştirme sürecinin yıllar içinde değiştiğini söylüyor.

Eskiden ekipler oyunu tamamlamak için kısa ama yoğun bir çalışma dönemine giriyordu. Oyun çıktıktan sonra süreç büyük ölçüde kapanıyordu.

Bugün durum farklı.

“Eskiden hedefe koşup işi bitirirdiniz. Şimdi ise bu iş daha çok maraton gibi.”

Canlı servis oyunları yüzünden geliştirme süreci oyun çıktıktan sonra da devam ediyor.

Battlefield 6 ses tasarımı ödül aldı

Ekip geçen yıl önemli bir başarı elde etti. Battlefield 6, The Game Awards 2025’te “En İyi Ses Tasarımı” ödülünü kazandı.

Minto bu başarıyı ekip çalışmasına bağlıyor.

“Büyük bir ekip çalışmasıydı. Herkes çok emek verdi. Ekibe yeni katılan çok kişi vardı. Bazıları ilk oyununda çalışıyordu. Herkes çok heyecanlıydı.”

Tavares ödül anını da unutamıyor.

“Gece 3’te ödül törenini izliyordum. Açıkçası hiç beklentim yoktu. Sonra kazandığımız açıklandı. Şok oldum. Eşim uyuyordu, onu uyandırmadan fısıldayarak anlatmaya çalıştım.”

Battlefield 6 nerede oynanıyor?

Battlefield 6 şu anda şu platformlarda oynanabiliyor:

  • PlayStation 5
  • Xbox Series X
  • Xbox Series S
  • PC

