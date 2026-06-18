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Ekonomist

Yanlış zamanlama pahalıya mal olabilir: Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

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Emeklilik başvurusu yapmaya hazırlanan milyonlarca çalışan için dilekçe tarihi kritik önem taşıyor. Dilekçe başvuru tarihi kıdem tazminatı tavanından emekli aylığı hesaplamalarına kadar birçok kalemi etkileyebiliyor. Bu sebeple de haziran ve temmuz ayları arasındaki tercih büyük önem kazandı. Yanlış zamanda verilen dilekçenin gelir kaybına yol açabileceği belirtilirken, emeklilik başvurusu için en avantajlı tarih hangisi?

Emeklilik sürecine hazırlanan milyonlarca çalışan için dilekçe tarihi kritik önem taşıyor. Başvurunun yapıldığı dönem; emekli maaşı, kıdem tazminatı ve aylığın bağlanacağı tarihi doğrudan etkileyebilirken, özellikle yıl ortasında yapılacak tercihlerin gelirlerde önemli farklılıklara yol açabileceği ifade ediliyor.

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