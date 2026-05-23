Xiaomi YU7’ye rakip geliyor: Voyah Passion S ilk kez göründü
Çinli otomobil üreticisi Voyah, yeni elektrikli SUV modeli Passion S’in ilk görsellerini yayınladı. Model, “teknoloji odaklı dinamik SUV” olarak tanımlanıyor. Hızla büyüyen FUV segmentinde yer alıyor ve Xiaomi YU7 ile aynı sınıfta konumlanıyor.
Dış tasarım: sert ve sportif çizgiler
Passion S’in tasarımı sert ve kaslı bir yapı sunuyor. Ön bölümde belirgin kaput çizgileri, entegre hava kanalları ve sportif detaylar dikkat çekiyor. Gövde üzerinde karbon fiber görünümlü parçalar kullanıldığı görülüyor.
Tavan kısmında LiDAR sensörü yer alıyor. Bu da aracın gelişmiş sürüş destek sistemlerine hazır olduğunu gösteriyor.
Coupe SUV formu ve ölçüler
Yan profilde coupe SUV tarzı öne çıkıyor. Araç aerodinamik çizgilerle şekillenmiş.
Ölçüler şöyle:
- uzunluk: 5.050 mm
- genişlik: 1.998 mm
- yükseklik: 1.656 mm
- aks mesafesi: 3.000 mm
Bu değerler aracı orta-üst SUV sınıfına yerleştiriyor. 21 inç koyu renk jantlar ve turuncu fren kaliperleri de sportif görünümü destekliyor.
Arka tasarım ve detaylar
Arka bölümde büyük bir spoyler yer alıyor. Hava akışını yönlendiren kanallar da tasarıma eklenmiş. Genel tasarım dili performans odaklı bir yaklaşım gösteriyor.
Motor seçenekleri ve güç
Voyah Passion S iki farklı güç seçeneğiyle geliyor:
- arkadan itişli versiyon: 300 kW (402 beygir) elektrik motoru
- dört çeker versiyon: ön tarafta 175 kW (235 beygir) ek motor
Çift motorlu versiyonda toplam güç 475 kW seviyesine çıkıyor. Bu da yaklaşık 637 beygir anlamına geliyor.
Batarya ve şarj sistemi
Modelde lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanılıyor. Ayrıca 800V mimari sayesinde yüksek hızlı şarj desteği sunuluyor. Bu yapı, daha kısa sürede şarj olmayı mümkün kılıyor.