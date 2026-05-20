BMW 1 Serisi 2028: Hatchback sahneye elektrikle geri dönüyor
BMW, 1 Serisi’nin yeni neslini 2028’de piyasaya çıkaracak. Model hem elektrikli hem de hibrit motor seçenekleriyle gelecek. Şirketin hedefi özellikle Avrupa’da genç kullanıcıları yeniden hatchback segmentine çekmek.
BMW’nin kompakt modellerden sorumlu tasarım yöneticisi Oliver Heilmer, 1 Serisi’ni markanın temel modellerinden biri olarak görüyor. Mevcut versiyon sadece içten yanmalı motorlarla satılıyor. Yeni nesilde ise elektrikli bir versiyon da olacak. Bu versiyon, yeni 3 Serisi ve diğer Neue Klasse modelleriyle aynı tasarım çizgisini paylaşacak ama tamamen aynı platformu kullanmayacak.
Rakip tarafında Mercedes A-Serisi ve Audi A2 e-tron gibi yeni modeller geliyor. BMW bu rekabete doğrudan 1 Serisi ile cevap vermeyi planlıyor.
Hatchback formu korunacak
Yeni 1 Serisi tasarım olarak büyük bir değişim geçirecek ama gövde tipi değişmeyecek. Bazı rakipler mini MPV tarzına kayarken BMW hatchback yapıyı koruyacak.
Model, Neue Klasse tasarım dilinden izler taşıyacak. Bu çizgi ilk olarak iX3 ve yeni i3 gibi modellerde görülmüştü. Ancak BMW, tüm modelleri aynı tasarıma benzetmeyecek. Her model kendi karakterine sahip olacak.
Aynı platform, farklı karakter
BMW, elektrikli ve içten yanmalı versiyonları farklı altyapılar üzerine kuracak.
- Elektrikli 1 Serisi (i1): özel EV platformu
- Benzinli 1 Serisi: mevcut UKL2 mimarisi
Bu ayrım sürüş karakterini de değiştirecek. Elektrikli versiyon arkadan itişe daha yakın bir yapı sunacak. Benzinli versiyon ise önden çekiş düzenini koruyacak.
Motor seçenekleri genişliyor
İçten yanmalı tarafta mevcut motorların devam etmesi bekleniyor:
- 1.5 litre üç silindir benzinli
- 2.0 litre dört silindir benzinli
- plug-in hibrit seçenek
Plug-in hibrit sistemin, 3 Serisi’ndeki yapıya benzer olması bekleniyor. Bu sistem elektrik motoru ve batarya ile yaklaşık 100 km civarında sıfır emisyon sürüş sunabilir.
Elektrikli versiyonda ise tek motorlu yapı öne çıkacak. Üst versiyonlarda yaklaşık 322 beygire kadar güç bekleniyor. İleride çift motorlu daha güçlü bir M versiyonu da gelebilir.
İç mekanda büyük değişim
Yeni 1 Serisi’nin iç tasarımı tamamen yenileniyor. BMW, iX3 ve yeni 7 Serisi’ndeki dijital kabin yapısını bu modele de taşıyacak.
- büyük merkezi dokunmatik ekran
- geniş panoramik bilgi alanı
- fiziksel gösterge paneli yerine dijital yapı
Bu sistem farklı modellere kolayca uyarlanacak şekilde tasarlanıyor.
Genç kullanıcı hedefi
BMW için 1 Serisi sadece giriş seviyesi bir model değil. Marka bu modeli genç kullanıcıları kazanmak için önemli görüyor.
Model özellikle İtalya ve Fransa gibi pazarlarda güçlü satış yapıyor. BMW, hatchback gövde tipinin hâlâ önemli bir talep gördüğünü düşünüyor. SUV ve crossover’lara yönelim artsa da kompakt hatchback segmenti tamamen bırakılmıyor.
2028 planı ve Neue Klasse takvimi
Yeni 1 Serisi 2028’de çıkacak. Bu tarih, BMW’nin Neue Klasse dönüşüm planıyla uyumlu.
Şirket önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm yeni modellerini bu tasarım ve teknoloji altyapısına geçirmek istiyor.
Teknoloji tüm versiyonlara yayılacak
BMW, motor tipinden bağımsız olarak tüm versiyonlara aynı temel teknolojileri koymayı planlıyor.
- gelişmiş sürüş destek sistemleri
- yeni nesil yazılım altyapısı
- yapay zekâ destekli sistemler
Şirketin yaklaşımı net: Kullanıcı ister elektrikli ister benzinli versiyonu seçsin, aynı teknoloji seviyesini alsın.