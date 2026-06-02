Clutch duyuruldu: Açık dünya yarış ve aksiyon tek oyunda birleşiyor

Maverick Games, Clutch adlı açık dünya sürüş oyununu duyurdu. Hikaye odaklı yarışlar, yeraltı yarış kültürü ve detaylı araç özelleştirme sistemi 2027’de PS5, Xbox Series X|S ve PC’ye geliyor.

Clutch, açık dünya yapısında geçen bir sürüş ve aksiyon oyunu olarak tanımlanıyor.

Mike Brown tarafından kurulan bağımsız stüdyo Maverick Games, ilk oyunu Clutch ’u duyurdu. Brown daha önce Playground Games’te çalıştı. Forza Horizon 5 ’te kreatif direktörlük yaptı, Forza Horizon 4 ’te ise tasarım ekibinde yer aldı.

Hikaye odaklı yarış sistemi

Oyun iki farklı yarış yapısını birlikte kullanıyor:

Profesyonel yarış ligi odaklı kariyer modu

Profesyonel yarış ligi odaklı kariyer modu Yeraltı yarış ve takip (race-and-chase) karşılaşmaları

Hikaye, R1K adlı bir yarış organizasyonu etrafında ilerliyor. Bu organizasyon uzun yıllardır en iyi sürücülerin kendini gösterdiği bir alan olarak kurgulanıyor.

Bunun yanında “Midnight Collective” adlı bir yeraltı grubu da bulunuyor. Bu grup hız, gösteriş ve sokak yarış kültürüne odaklanıyor.

Oyunda ana karakterin bir noktada zor duruma düştüğü ve yardım aradığı bir senaryo işleniyor. Bu süreç, R1K organizasyonunun arka planındaki karanlık tarafı da ortaya çıkarıyor.

Araç özelleştirme sistemi

Clutch, araç özelleştirme tarafında sadece görsel değişimlerle sınırlı kalmıyor.

Oyuncular:

Renk ve kaplama seçiyor

Renk ve kaplama seçiyor Gövde ve parça değişiklikleri yapıyor

Gövde ve parça değişiklikleri yapıyor Görev ve yarışlara özel araçlar oluşturuyor

Oyun, her aracı farklı kullanıma uygun şekilde geliştirmeye izin veriyor.





Geliştirici açıklaması

Mike Brown oyunun hedefini şu şekilde özetliyor: ekip, açık dünya sürüş oyunlarını geliştiren deneyimli kişilerden oluşuyor. Amaç, türün temel yapısını değiştirmek ve yeni bir açık dünya deneyimi sunmak.

Çıkış tarihi ve platformlar

Clutch için şu bilgiler paylaşıldı:

Çıkış dönemi: 2027 baharı

Çıkış dönemi: 2027 baharı Platformlar: PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC

Oyunla ilgili hikaye, dünya tasarımı ve karakter oyuncuları hakkında daha fazla bilgi Summer Game Fest Showcase etkinliğinde 5 Haziran’da açıklanacak.