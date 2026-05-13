Steam Controller’da keşfedilen gizli ses: Wilhelm scream detayı

Steam Controller içinde gizli bir ses efekti bulundu. Cihaz düşürüldüğünde bazı durumlarda sinemalardan bilinen “Wilhelm scream” çalıyor. Özelliğin nasıl çalıştığı ise hâlâ net değil.

Steam Controller ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Cihazı düşürdüğünüzde her zaman değil, bazı anlarda film tarihinden tanınan bir ses efekti çalıyor. Bu ses, “Wilhelm scream” olarak biliniyor.

Kullanıcı keşfiyle ortaya çıktı

Bir Reddit kullanıcısı RF3D19, Steam Controller’ı yatağa atarken bu sesi fark etti. Kullanıcı, cihazın zarar görmediğini de özellikle belirtti.