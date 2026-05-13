Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Haber
2 dk okunma süresi
Level

Steam Controller’da keşfedilen gizli ses: Wilhelm scream detayı

İçeriği Paylaş

Steam Controller içinde gizli bir ses efekti bulundu. Cihaz düşürüldüğünde bazı durumlarda sinemalardan bilinen “Wilhelm scream” çalıyor. Özelliğin nasıl çalıştığı ise hâlâ net değil.

Steam Controller ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Cihazı düşürdüğünüzde her zaman değil, bazı anlarda film tarihinden tanınan bir ses efekti çalıyor. Bu ses, “Wilhelm scream” olarak biliniyor.

Kullanıcı keşfiyle ortaya çıktı

Bir Reddit kullanıcısı RF3D19, Steam Controller’ı yatağa atarken bu sesi fark etti. Kullanıcı, cihazın zarar görmediğini de özellikle belirtti.

Daha sonra bunu video ile paylaştı ve sesin gerçekten cihazdan geldiği doğrulandı.


Ses her zaman çalışmıyor

Testlerde sesin her düşüşte çıkmadığı görüldü. Bazı denemelerde hiç tetiklenmedi. Bu durum birkaç ihtimali gündeme getirdi:

  • Rastgele çalışıyor olabilir
  • Bir bekleme süresi olabilir
  • Belirli modlarda aktif olabilir

Özellikle Big Picture Mode içinde çalıştığı iddiası var. Ama bazı kullanıcılar sadece cihazı açarken bile sesi duyduklarını söylüyor.

Benzer Haberler

Steam hatası Forza Horizon 6’yı erken açtı, Microsoft binlerce yıllık banla karşılık verdi

12.05.2026Haber

Stresten uzak şehir kurma oyunu Town to City sonunda tam çıkış yapıyor

08.05.2026Haber

Yakuza evreninin köklerine iniş: Stranger Than Heaven bu kış geliyor

07.05.2026Haber

Assassin’s Creed 1 için remake iddiası güçleniyor

29.04.2026Haber

FIFA'nın mobil oyunu geliyor: Maradona, Thor ve Kane aynı takımda

27.04.2026Haber

3 yıllık oyun sessizce iptal edildi: Ubisoft Alterra oyununu rafa kaldırdı

23.04.2026Haber

Game Pass’te yeni dönem: Daha az öde, Daha geç oyna

22.04.2026Haber

Forza Horizon 6’dan ilk oynanış geldi: Tokyo sokakları ve karlı dağlar aynı haritada

11.04.2026Haber

Battlefield 6 çıktı ama stüdyo hâlâ “bitmedi” diyor

07.04.2026Haber

Steam’de oyun satın almadan önce performans görmek mümkün olabilir

06.04.2026Haber
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş