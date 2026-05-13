Steam Controller’da keşfedilen gizli ses: Wilhelm scream detayı
Steam Controller ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Cihazı düşürdüğünüzde her zaman değil, bazı anlarda film tarihinden tanınan bir ses efekti çalıyor. Bu ses, “Wilhelm scream” olarak biliniyor.
Kullanıcı keşfiyle ortaya çıktı
Bir Reddit kullanıcısı RF3D19, Steam Controller’ı yatağa atarken bu sesi fark etti. Kullanıcı, cihazın zarar görmediğini de özellikle belirtti.
Daha sonra bunu video ile paylaştı ve sesin gerçekten cihazdan geldiği doğrulandı.
Ses her zaman çalışmıyor
Testlerde sesin her düşüşte çıkmadığı görüldü. Bazı denemelerde hiç tetiklenmedi. Bu durum birkaç ihtimali gündeme getirdi:
- Rastgele çalışıyor olabilir
- Bir bekleme süresi olabilir
- Belirli modlarda aktif olabilir
Özellikle Big Picture Mode içinde çalıştığı iddiası var. Ama bazı kullanıcılar sadece cihazı açarken bile sesi duyduklarını söylüyor.
Wilhelm scream nedir?
Wilhelm scream, 1950’lerden beri filmlerde kullanılan bir ses efekti. Genelde bir karakter yüksekten düştüğünde ya da sert bir çarpma yaşadığında duyuluyor.
Sinema tarihinde “tekrar kullanılan sesler” arasında en bilinen örneklerden biri. Bu yüzden film izleyicileri arasında küçük bir “iç şaka” gibi kabul ediliyor.
Başka gizli detaylar olabilir
Bu keşiften sonra cihazda başka gizli özellikler olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Topluluk, benzer sürprizleri aramaya devam ediyor. Ancak Steam Controller artık kolay bulunmuyor. Bu da yeni keşiflerin yavaş ilerlemesine neden olabilir. Yine de bazı kullanıcılar veri incelemesi (data mining) ile başka detaylar bulabileceğini düşünüyor.