Steam hatası Forza Horizon 6’yı erken açtı, Microsoft binlerce yıllık banla karşılık verdi

Forza Horizon 6, Steam’e yanlışlıkla tam sürüm olarak yüklendi ve korsan sitelere düştü. Microsoft ile Playground Games, sızdırılan yapıyı oynayanlara franchise genelinde HWID ban uyguluyor.

Yaklaşık 155 GB boyutundaki tam sürüm, internet kullanıcıları tarafından hızla indirildi ve korsan sitelere yayıldı. SteamDB kayıtları da oyunun kısa süreliğine “public branch” olarak yayınlandığını gösterdi. Yani ortada hack saldırısından çok ciddi bir yayınlama hatası var.

Forza Horizon 6, resmi çıkışından günler önce büyük bir yayın hatasıyla internete düştü. Ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, oyunun tam sürümünü Steam’e yanlışlıkla herkese açık şekilde yükledi. Kısa süre içinde fark edilen hata düzeltilse de iş işten geçti.

Microsoft ve Playground Games sert önlem aldı

Playground Games, sızıntının preload sistemiyle bağlantılı olmadığını açıkça duyurdu. Şirket, bu yapıya resmi çıkıştan önce erişen herkese sert yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Buradaki ceza sadece hesap kapatma değil. Şirket, oyunculara seri genelini kapsayan ban ve donanım temelli HWID yasağı uyguluyor.

31 Aralık 9999: Pratikte kalıcı yasak

Erken erişim sağlayan bazı kullanıcıların hesaplarında ban süresi olarak 31 Aralık 9999 tarihi görünmeye başladı. Bu da fiilen ömür boyu yasak anlamına geliyor.

Üstelik sistem yalnızca hesabı değil, kullanılan cihazı da işaretliyor. HWID ban nedeniyle format atmak ya da yeni hesap açmak çözüm olmuyor. Oyuncuların geri dönmesi için donanım değişimi gibi masraflı adımlar gerekebiliyor.

Korsan sürüm, oyunun en önemli kısmını da eksik bırakıyor

Forza Horizon serisinin asıl gücü çevrim içi etkinlikler, sezon içerikleri ve sürekli güncellenen yarış sistemi. Sızdırılan sürüm bunların büyük bölümünü sunmuyor. Yani oyunu erken açmak, tam deneyim yerine eksik ve riskli bir sürümle karşılaşmak anlamına geliyor.

Kısacası birkaç gün erken oynamaya çalışmak, hem hesabı hem cihazı riske atarken oyuncuya oyunun en güçlü tarafını da vermiyor.

Çıkış tarihi yakın, risk almaya değmez

Forza Horizon 6’nın Premium Edition sahipleri 15 Mayıs’ta erken erişim alacak. Standart sürüm ise 19 Mayıs’ta açılacak.

Bu kadar kısa süre kalmışken sızdırılmış yapıya yönelmek, binlerce yıllık ban riskini göze almak anlamına geliyor. Microsoft’un bu olayda verdiği mesaj net: Erken oynayan değil, kuralları delen yanar.