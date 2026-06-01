Call of Duty: Modern Warfare 4 Kore’ye gidiyor, çıkış tarihi açıklandı

Seri bu kez Orta Doğu ve Avrupa’daki klasik çatışma bölgelerinden uzaklaşıyor. Hikâye Kore Yarımadası’na geçiyor. Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim ana hikâyeyi taşıyor.

Activision, yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare 4 için resmi açıklamayı yaptı. Oyun 23 Ekim 2026’da çıkacak. Platformlar arasında PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 yer alıyor.

Infinity Ward ekibi, bölgedeki sınır hattını ve siyasi yapıyı inceleyerek senaryoyu kuruyor. Oyun, iki ülke arasındaki çatışma hattını doğrudan merkezine alıyor.

Büyük savaş hissi ve sokak savaşı

Oynanış yönetmeni Zied Rieke, projeyi anlatırken farklı bir yaklaşım kullandıklarını söylüyor. Takım, bazı anlarda projeyi İkinci Dünya Savaşı temalı bir oyun gibi hissettiklerini belirtiyor.

Oyun, küçük ve dar görevlerden çok geniş ölçekli çatışmalara odaklanıyor. Oyuncu, işgal altındaki bir şehri sokak sokak geri almaya çalışıyor. Bu yapı daha ağır ve daha yoğun bir savaş hissi oluşturuyor.





Genç asker kadrosu öne çıkıyor

Seri bu kez deneyimli askerler yerine genç bir manga ile ilerliyor. Bu birlik daha önce savaş görmemiş karakterlerden oluşuyor.

Stüdyo ortak başkanı Mark Grigsby, bu tercihi “askere çağrılma fikrinin temelini göstermek” olarak açıklıyor. Oyun, savaşın başlangıç noktasına daha yakın bir anlatım kuruyor.

Belgesel seri başladı

Infinity Ward, geliştirme sürecini anlatan “From The Ward” adlı bir belgesel serisi başlattı. İlk bölüm tek oyunculu hikâyeye odaklanıyor.

Ekip, vatan savunması ve görev duygusu gibi temaları Kore gerilimi üzerinden anlatmayı hedefliyor. İlk videolarda oynanış görüntüleri sınırlı tutuluyor. Buna rağmen hareket yakalama sistemi ve görev tasarımı hakkında ilk bilgiler paylaşılıyor.

Yeni bölümlerin çıkışının Ekim 2026’ya kadar devam etmesi bekleniyor.