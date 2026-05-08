Stresten uzak şehir kurma oyunu Town to City sonunda tam çıkış yapıyor

Town to City, 26 Mayıs’ta Steam’de erken erişimden çıkıyor. Yeni harita, görevler, yapılar ve sakin oynanışıyla şehir kurma deneyimini genişletiyor.

Tam sürümle birlikte oyun sadece çıkış yapmayacak, aynı zamanda büyük bir içerik güncellemesi de alacak. Yeni Rocemarée haritası, turistik rota sistemi, yeni binalar, görevler, meslekler ve dekor seçenekleri oyuna eklenecek.

Sakin yapısıyla dikkat çeken şehir kurma oyunu Town to City, 26 Mayıs’ta Steam’de erken erişim sürecini bitiriyor. Eylül 2025’te erken erişime açılan oyun, kısa sürede yaklaşık 4 bin kullanıcı yorumu aldı. Bu yorumların yüzde 98’i olumlu oldu.

Baskı yok, ceza yok, tamamen sana ait bir şehir

Town to City, 19. yüzyıl Akdeniz atmosferinde kendi kasabanı kurmana izin veriyor. Oyun klasik şehir kurma yapımlarındaki sert kuralları büyük ölçüde kenara bırakıyor. Başarısız olma baskısı yok. İstediğin yere yol açabiliyor, binaları ızgara sistemi olmadan özgürce yerleştirebiliyorsun.

Nüfus arttıkça yeni evler, iş yerleri, sosyal alanlar, hayvanlar, tarım ürünleri ve mimari seçenekler açılıyor. Ayrıca yönetilecek ikinci bir tarım köyü, araştırma sistemi ve daha geniş şehir yönetim araçları da bulunuyor.





Detay sevenler için güçlü bir alan sunuyor

Oyunun öne çıkan taraflarından biri detay seviyesi. Çiçekler, çalılar, lambalar ve küçük saksılar gibi birçok dekor öğesiyle kasabayı kişiselleştirmek mümkün. Bu süslemeler yapıya göre şekil değiştiriyor ve daha doğal görünüyor.

Mevsimsel içerikler de oyunun havasını güçlendiriyor. Balkabağı süsleri, cadılar bayramı dekorları ve kiraz çiçekleri gibi eklemeler şehirde farklı görünümler oluşturuyor.

Geliştirici ekip yol haritasına sadık kaldı

Galaxy Grove, Eylül 2025’ten bu yana oyunu düzenli şekilde güncelledi. Arazi şekillendirme sistemi gibi büyük özellikler erken erişim döneminde geldi. Stüdyo, 2026’nın ikinci yarısında kontrolcü desteği eklemeyi de planlıyor.

Öte yandan Galaxy Grove’un başka bir ekibi de Steam to Electric adlı voxel tarzı bir tren işletme oyunu üzerinde çalışıyor.

Town to City ise şimdilik rahatlatıcı yapısı, özgür inşa sistemi ve detaylı tasarım seçenekleriyle kendi kitlesini büyütmeye devam ediyor.