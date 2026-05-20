Beş yıl sonra geri dönüş: Fortnite App Store’da ama tam değil

Fortnite App Store’a küresel olarak geri döndü ancak Avustralya bu dönüşün dışında kaldı. Epic Games ile Apple arasındaki dava, şirketin mobil stratejisini ve oyun içi planlarını da etkilemeye devam ediyor.

Epic, oyunu yeniden çoğu iOS cihazına açma konusunda ortamın daha uygun olduğunu düşünüyor. Şirket, Apple’ın App Store ücretlerinin arkasındaki maliyetleri mahkemede açıklamak zorunda kalacağına güveniyor.

Fortnite, App Store’a küresel olarak geri geldi. Ama Avustralya bu geri dönüşün dışında kaldı. Oyun, ABD App Store’unda zaten geçen yıldan beri tekrar indirilebiliyor. Bu dönüş, Epic ile Apple arasında yıllardır süren davanın ardından geldi. O süreçte oyun yaklaşık beş yıl mağazadan tamamen kaldırılmıştı.

Epic’e göre Apple bu verileri paylaşmak zorunda kalırsa, farklı ülkelerdeki düzenleyiciler de yüksek komisyonlara karşı daha sert adımlar atabilir.

Epic’in yaklaşımı net: Apple’ın aldığı ücretler “gereksiz ek maliyet” olarak görülmeli ve bu yapı değişmeli.

Şirket küçülüyor, oyun içi modlar da gidiyor

Fortnite tarafında tablo sadece hukukla ilgili değil. Epic, mart ayında çalışanlarının yaklaşık dörtte birini işten çıkardı.

Aynı dönemde bazı oyun modları da kapatıldı. Bunlar arasında Fortnite Ballistic ve Festival Battle Stage gibi içerikler var. Rocket Racing modu da planlara göre ekim ayında oyundan kaldırılacak.

Bu adımlar, şirketin ana oyuna daha fazla odaklandığını gösteriyor.

Mobil taraf hâlâ tam oturmadı

Epic CEO’su Tim Sweeney, mobil oyuncu tarafına özellikle dikkat çekti. Ona göre Fortnite henüz mobilde yolun başında.

Şirket, oyunu milyonlarca telefon için daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Sweeney, bu süreçte zorlandıklarını ve uzun süredir devam eden mücadelede ciddi bedeller ödediklerini söylüyor. Ancak bunun ileride daha büyük bir geri dönüş getireceğini düşünüyor.

Avustralya neden yok?

Fortnite’ın geri dönüş listesinde Avustralya yok. Epic’e göre bunun nedeni Apple’ın ülkede hâlâ “yasa dışı” olarak gördükleri bazı sözleşme şartlarını uygulamaya devam etmesi.

Şirket, Avustralya mahkemelerinin Apple’ın bazı geliştirici kurallarını hukuka aykırı bulduğunu ama Apple’ın yine de bu kuralları sürdürdüğünü savunuyor.

Epic bu yüzden mahkemeden Apple’ın bu uygulamalarını durdurmasını ve hem geliştiriciler hem de iOS kullanıcıları için yeni bir düzen kurulmasını istiyor.