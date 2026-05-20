Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Haber
2 dk okunma süresi
Level

Beş yıl sonra geri dönüş: Fortnite App Store’da ama tam değil

İçeriği Paylaş

Fortnite App Store’a küresel olarak geri döndü ancak Avustralya bu dönüşün dışında kaldı. Epic Games ile Apple arasındaki dava, şirketin mobil stratejisini ve oyun içi planlarını da etkilemeye devam ediyor.

Fortnite, App Store’a küresel olarak geri geldi. Ama Avustralya bu geri dönüşün dışında kaldı. Oyun, ABD App Store’unda zaten geçen yıldan beri tekrar indirilebiliyor. Bu dönüş, Epic ile Apple arasında yıllardır süren davanın ardından geldi. O süreçte oyun yaklaşık beş yıl mağazadan tamamen kaldırılmıştı.

Epic ile Apple arasındaki gerilim bitmiş değil

Epic, oyunu yeniden çoğu iOS cihazına açma konusunda ortamın daha uygun olduğunu düşünüyor. Şirket, Apple’ın App Store ücretlerinin arkasındaki maliyetleri mahkemede açıklamak zorunda kalacağına güveniyor.

Epic’e göre Apple bu verileri paylaşmak zorunda kalırsa, farklı ülkelerdeki düzenleyiciler de yüksek komisyonlara karşı daha sert adımlar atabilir.

Epic’in yaklaşımı net: Apple’ın aldığı ücretler “gereksiz ek maliyet” olarak görülmeli ve bu yapı değişmeli.

Şirket küçülüyor, oyun içi modlar da gidiyor

Fortnite tarafında tablo sadece hukukla ilgili değil. Epic, mart ayında çalışanlarının yaklaşık dörtte birini işten çıkardı.

Aynı dönemde bazı oyun modları da kapatıldı. Bunlar arasında Fortnite Ballistic ve Festival Battle Stage gibi içerikler var. Rocket Racing modu da planlara göre ekim ayında oyundan kaldırılacak.

Bu adımlar, şirketin ana oyuna daha fazla odaklandığını gösteriyor.

Mobil taraf hâlâ tam oturmadı

Epic CEO’su Tim Sweeney, mobil oyuncu tarafına özellikle dikkat çekti. Ona göre Fortnite henüz mobilde yolun başında.

Şirket, oyunu milyonlarca telefon için daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Sweeney, bu süreçte zorlandıklarını ve uzun süredir devam eden mücadelede ciddi bedeller ödediklerini söylüyor. Ancak bunun ileride daha büyük bir geri dönüş getireceğini düşünüyor.

Avustralya neden yok?

Fortnite’ın geri dönüş listesinde Avustralya yok. Epic’e göre bunun nedeni Apple’ın ülkede hâlâ “yasa dışı” olarak gördükleri bazı sözleşme şartlarını uygulamaya devam etmesi.

Şirket, Avustralya mahkemelerinin Apple’ın bazı geliştirici kurallarını hukuka aykırı bulduğunu ama Apple’ın yine de bu kuralları sürdürdüğünü savunuyor.

Epic bu yüzden mahkemeden Apple’ın bu uygulamalarını durdurmasını ve hem geliştiriciler hem de iOS kullanıcıları için yeni bir düzen kurulmasını istiyor.

Benzer Haberler

Steam Controller’da keşfedilen gizli ses: Wilhelm scream detayı

13.05.2026Haber

Steam hatası Forza Horizon 6’yı erken açtı, Microsoft binlerce yıllık banla karşılık verdi

12.05.2026Haber

Stresten uzak şehir kurma oyunu Town to City sonunda tam çıkış yapıyor

08.05.2026Haber

Yakuza evreninin köklerine iniş: Stranger Than Heaven bu kış geliyor

07.05.2026Haber

Assassin’s Creed 1 için remake iddiası güçleniyor

29.04.2026Haber

FIFA'nın mobil oyunu geliyor: Maradona, Thor ve Kane aynı takımda

27.04.2026Haber

3 yıllık oyun sessizce iptal edildi: Ubisoft Alterra oyununu rafa kaldırdı

23.04.2026Haber

Game Pass’te yeni dönem: Daha az öde, Daha geç oyna

22.04.2026Haber

Forza Horizon 6’dan ilk oynanış geldi: Tokyo sokakları ve karlı dağlar aynı haritada

11.04.2026Haber

Battlefield 6 çıktı ama stüdyo hâlâ “bitmedi” diyor

07.04.2026Haber
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş