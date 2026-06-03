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Control Resonant 2026 çıkış tarihi açıklandı: Dylan Faden öne çıkıyor

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Control Resonant’ın çıkış tarihi 24 Eylül 2026 olarak açıklandı. Dylan Faden’in merkezde olduğu hikâye, Jesse Faden’in etkisiyle şekilleniyor. Ön sipariş ve dijital içerikler de duyuruldu.

Remedy Entertainment, Control serisinin yeni oyunu Control Resonant için çıkış tarihini paylaştı. Oyunun 24 Eylül 2026’da çıkacağı, PlayStation State of Play etkinliğinde gösterilen fragmanla doğrulandı.

Fragman, sadece tarihi değil, hikâyeye dair ilk detayları da ortaya koydu.

Hikâyenin merkezinde Dylan Faden var

Yeni oyunda odağa Dylan Faden yerleşiyor. Dylan, ilk oyunda uzun süre kontrol altındaydı ve kapalı bir süreçten geçmişti.

Control Resonant için yapılan açıklamaya göre Dylan, oyundaki tek oynanabilir karakter olacak.

Ancak ilk oyunun ana karakteri olan Jesse Faden tamamen geri planda kalmıyor. Jesse, doğrudan kontrol edilmemesine rağmen hikâyenin gidişatını etkiliyor ve olayların yönünü şekillendiriyor.


Faden Ailesi ve geçmişi ön planda

Geliştirici ekip, Faden ailesinin geçmişine daha derin bir şekilde girildiğini söylüyor. Hikâye, iki kardeşin yaşadığı zorluklara ve taşıdıkları yüklerin sonuçlarına odaklanıyor.

Yapımcı açıklamasına göre karakterler, önceki oyuna kıyasla daha zorlayıcı olaylarla karşılaşacak. Bu süreç, hem Dylan hem de Jesse için sınırları zorlayan bir yolculuğa dönüşecek.

Ön sipariş ve dijital içerikler

Oyun için ön siparişler bugün açıldı. Dijital Deluxe sürümünü alan oyunculara:

  • 48 saat erken erişim
  • dijital sanat kitabı
  • oyun müzikleri

gibi ek içerikler sunulacak.

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