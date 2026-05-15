Doom’un cehennem müzikleri ulusal kayıt listesine girdi

Doom’un orijinal soundtrack’i, Library of Congress tarafından National Recording Registry’ye eklendi. Bobby Prince’in 90’lar teknolojisiyle yaptığı oyun müzikleri, 2026 seçkisiyle birlikte resmi kayıt arşivine girdi.

2026 seçkisi sadece Doom ile sınırlı değil. Weezer’ın “The Blue Album”ı, Taylor Swift’in “1989” albümü ve Beyoncé’nin “Single Ladies (Put a Ring On It)” parçası da listeye girdi. “Mambo No. 5”un orijinal versiyonu da seçkide yer aldı.

Bobby Prince ve doom’un ses tasarımı

Doom’un müziklerini Bobby Prince hazırladı. Prince, id Software projelerinde çalışan serbest bir besteciydi. Aynı zamanda Duke Nukem 3D için de müzik yaptı.

Doom soundtrack’i metal müzikten güçlü izler taşıyor. Bunun yanında techno ve ambient tınılar da kullanılıyor. Parçalar hızlı aksiyona uyacak şekilde tasarlanmış durumda.

Prince’in dikkat çeken tarafı planlama yöntemi oldu. Oyun seviyeleri tamamlanmadan önce müzikleri yazdı. Yani müzik, sahnelerden önce hazırdı.

90’lar teknolojisiyle üretilen ses

Library of Congress açıklamasına göre Prince, 1993 döneminin ses kartı sınırlarıyla çalıştı. Buna rağmen oyunun agresif temposuna uygun müzikler üretti.

MIDI sistemini iyi kullandı. Ses efektlerini ve müziği ayrı frekanslara yerleştirdi. Böylece çatışma anlarında efektler müziğin içine karışmadı.

Bu yöntem, düşük donanım gücüne rağmen net bir ses ayrımı sağladı.

Ulusal arşiv genişliyor

National Recording Registry, yeni eklemelerle birlikte 700 esere ulaştı. Liste farklı türlerden kayıtları içeriyor: oyun müzikleri, pop şarkılar, albümler ve klasik parçalar.

2026 seçkisi için hazırlanan tüm kayıtlar, dijital platformlarda bir çalma listesi olarak da sunuluyor. Dinleyiciler bu listeye streaming servisleri üzerinden ulaşabiliyor.