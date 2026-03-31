Epic Games cüzdanları hafifletmeye geldi: Bahar indirimlerinde kaçırılmayacak oyunlar
Baharda cüzdanları ferahlatan o beklenen dönem yine geldi çattı! Epic Games Store, geleneksel Bahar İndirimleri ile oyun kütüphanelerimizi şenlendirmeye kararlı. 2026’nın ilk büyük indirim dalgasında, AAA yapımlardan bağımsız cevherlere kadar geniş bir yelpaze %90’lara varan fırsatlarla karşımızda. "Ne oynasam?" diye düşünenler için indirim denizinden en sağlam parçaları seçtik.
İşte bu indirim döneminde radarımıza takılan, öne çıkanlar listesi:
Yazı: Harika Pelin Şengül
Alan Wake 2
%70
449,70 TL
Alan Wake 2: Remedy’nin psikolojik korku ve polisiye türünü harmanladığı bu başyapıt, görsel kalitesiyle sınırları zorluyor. İki farklı karakterin iç içe geçmiş hikayesinde kaybolmak için bu indirim oranı kaçmaz.
God of War Ragnarök
%33
1.004,33 TL
God of War Ragnarök: Kratos ve Atreus’un İskandinav mitolojisindeki final yolculuğu, epik savaşları ve duygusal derinliğiyle PC platformunun en güçlü yapımlarından biri. %33 indirim, bu devasa deneyim için makul bir giriş kapısı sunuyor.
Cyberpunk 2077
%65
349,65 TL
Cyberpunk 2077: Çıkışındaki sorunları tamamen geride bırakan yapım, şu an Night City'nin en pürüzsüz halini sunuyor. Bu fiyata, sunduğu onlarca saatlik RPG içeriği ve atmosfer kesinlikle rakipsiz.
Ghost of Tsushima
%40
899,40 TL
Ghost of Tsushima (Director's Cut): Samuray disipliniyle Moğol istilasına karşı durduğumuz bu görsel şölen, adeta yaşayan bir tablo gibi. Yönetmen sürümü ile gelen ek içerikler, Tsushima’nın rüzgarını daha uzun süre hissetmenizi sağlıyor.
Assassin's Creed Shadows
%50
874,50 TL
Assassin's Creed Shadows: Seriyi Feodal Japonya’ya taşıyan Shadows, gizlilik ve aksiyon mekaniklerini modernize ederek sunuyor. Yarı fiyatına düşmüş olması, serinin hayranları için büyük bir fırsat.
Hogwarts Legacy
%85
314,85 TL
Hogwarts Legacy: Büyücülük dünyasına kendi karakterinizle adım atmak ve Hogwarts koridorlarını keşfetmek hiç bu kadar erişilebilir olmamıştı. %85'lik dev indirim, bu maceraya katılmak için bekleyenler için en doğru anı işaret ediyor.
Mortal Kombat 1
%80
349,80 TL
Mortal Kombat 1: Dövüş oyunlarının efsanesi, sıfırlanan evreni ve "Kameo" dövüşçü sistemiyle türü yeniden tanımlıyor. Rekabetçi bir deneyim arayanlar için bu fiyat etiketi oldukça iştah kabartıcı.
Red Dead Redemption 2
%75
575,00 TL
Red Dead Redemption 2: Rockstar’ın yaşayan dünyası Arthur Morgan’ın hikayesiyle birleşince ortaya unutulmaz bir kovboy draması çıkıyor. Hala oynamadıysanız, bu indirim oranıyla kütüphanenize eklemeniz gereken bir klasik.
Need for Speed Unbound
%90
119,99 TL
Need for Speed Unbound: Sokak yarışı kültürünü anime tarzı efektlerle birleştiren Unbound, seriye taze bir soluk getirmişti. %90 indirimle neredeyse bir kahve fiyatına bu hıza ortak olabilirsiniz.
It Takes Two
%80
239,99 TL
It Takes Two: Bir arkadaşınızla veya partnerinizle oynayabileceğiniz en iyi kooperatif oyun ödüllü bu yapım, her bölümünde farklı bir mekanik sunuyor. Eğlenceli ve duygusal bu yolculuk, bu indirimle her oyuncunun kütüphanesinde bulunmalı.
The Last of Us Part I
%50
549,50 TL
The Last of Us Part I: Modern bir klasik olan Joel ve Ellie’nin duygusal yolculuğu, baştan aşağı yenilenen grafikleri ve geliştirilmiş yapay zekasıyla çok daha sarsıcı bir hal alıyor. Bir hayatta kalma mücadelesinden çok daha fazlasını sunan bu yapım, hikaye odaklı oyunların zirve noktalarından biri.
The Witcher 3: Wild Hunt (Complete)
%80
165,80 TL
The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition): Rivialı Geralt’ın Ciri’yi bulma arayışı, tüm genişleme paketlerini içeren bu eksiksiz sürümle gerçek bir epik destana dönüşüyor. Hikaye anlatımı ve yan görev çeşitliliği konusunda hala türünün en iyisi kabul edilen yapım, her RPG severin kütüphanesinde bulunmalı.
Grand Theft Auto V: Enhanced
%50
524,50 TL
Grand Theft Auto V: Enhanced: Los Santos’un bitmek bilmeyen aksiyonu, geliştirilmiş görseller ve daha akıcı performansla yeni nesil standartlarına taşınıyor. Üç farklı suçlunun kesişen hayatlarını konu alan bu devasa açık dünya, online moduyla birlikte yüzlerce saatlik bir deneyim vaat ediyor.
