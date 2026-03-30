Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Haber
3 dk okunma süresi
Level

GTA 6 oyun tarihini altüst ediyor: Maliyet 3 milyar dolara gidiyor

İçeriği Paylaş

Rockstar’ın resmi belgeleri GTA 6 için harcanan parayı ortaya çıkardı. Maaş giderleri 2,1 milyar doları geçti, toplam maliyetin 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam oyun tarihinde rekor olabilir.

Oyun dünyası yeni bir rekorla karşı karşıya olabilir. Grand Theft Auto 6 için harcanan para tahmin edilenden çok daha yüksek çıktı. Yeni ortaya çıkan resmi belgeler, Rockstar’ın bu proje için devasa bir bütçe kullandığını gösteriyor.

Rockstar yalnızca maaşlara 2,1 milyar dolar ödedi

Resmi belgeler Rockstar North’un 2019’dan bu yana 2,1 milyar dolardan fazla maaş ödemesi yaptığını ortaya koyuyor. Bu rakam sadece çalışan ücretlerini kapsıyor.

Geliştirme, pazarlama ve diğer üretim giderleri de eklendiğinde GTA 6’nın toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Oyunun kasım ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

Bu tahmin doğru çıkarsa GTA 6, oyun tarihinin en pahalı yapımı olacak.


GTA 6 geliştirme süreci yıllar önce başladı

Rockstar projeyi 2018 civarında planlamaya başladı. Bu dönem, Red Dead Redemption 2 piyasaya çıktıktan hemen sonrasına denk geliyor.

Yayıncı şirket Take-Two Interactive’e göre ekip, 2020 yılında oyunun tam geliştirme sürecine geçti. O zamandan beri yüzlerce geliştirici projede çalışıyor.

Eski tahminler bile çok yüksek görünüyordu

Daha önce analistler GTA 6 için yaklaşık 2 milyar dolar bütçe öngörüyordu. Bu tahmin; geliştirme, maaşlar, pazarlama ve uzun vadeli üretim giderlerini kapsıyordu.

Ancak yeni belgeler bu rakamın çoktan aşılmış olabileceğini gösteriyor.

GTA 6 diğer dev oyunları sollayabilir

Karşılaştırmak için bazı büyük oyunların maliyetleri şöyle:

  • Cyberpunk 2077: yaklaşık 436 milyon dolar
  • Red Dead Redemption 2: 370 – 540 milyon dolar
  • Call of Duty: Modern Warfare II: 300 milyon doların üzerinde

Eğer GTA 6 gerçekten 3 milyar dolara ulaşırsa, bu oyun tüm rakiplerini açık ara geride bırakacak.

Yeni nesil teknolojiler de geliyor

GTA 6 için konuşulan yeniliklerden biri de yeni nesil kırılabilir cam sistemi. Bu teknoloji sayesinde oyundaki cam yüzeyler çok daha gerçekçi şekilde parçalanacak.

Rockstar henüz tüm detayları açıklamadı. Ancak bütçenin büyüklüğü, stüdyonun oyunda ciddi bir teknik sıçrama hedeflediğini gösteriyor.

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş