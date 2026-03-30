GTA 6 oyun tarihini altüst ediyor: Maliyet 3 milyar dolara gidiyor

Rockstar’ın resmi belgeleri GTA 6 için harcanan parayı ortaya çıkardı. Maaş giderleri 2,1 milyar doları geçti, toplam maliyetin 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam oyun tarihinde rekor olabilir.

Oyun dünyası yeni bir rekorla karşı karşıya olabilir. Grand Theft Auto 6 için harcanan para tahmin edilenden çok daha yüksek çıktı. Yeni ortaya çıkan resmi belgeler, Rockstar’ın bu proje için devasa bir bütçe kullandığını gösteriyor. Rockstar yalnızca maaşlara 2,1 milyar dolar ödedi Resmi belgeler Rockstar North’un 2019’dan bu yana 2,1 milyar dolardan fazla maaş ödemesi yaptığını ortaya koyuyor. Bu rakam sadece çalışan ücretlerini kapsıyor.

Geliştirme, pazarlama ve diğer üretim giderleri de eklendiğinde GTA 6’nın toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Oyunun kasım ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu tahmin doğru çıkarsa GTA 6, oyun tarihinin en pahalı yapımı olacak.

GTA 6 geliştirme süreci yıllar önce başladı Rockstar projeyi 2018 civarında planlamaya başladı. Bu dönem, Red Dead Redemption 2 piyasaya çıktıktan hemen sonrasına denk geliyor. Yayıncı şirket Take-Two Interactive’e göre ekip, 2020 yılında oyunun tam geliştirme sürecine geçti. O zamandan beri yüzlerce geliştirici projede çalışıyor. Eski tahminler bile çok yüksek görünüyordu Daha önce analistler GTA 6 için yaklaşık 2 milyar dolar bütçe öngörüyordu. Bu tahmin; geliştirme, maaşlar, pazarlama ve uzun vadeli üretim giderlerini kapsıyordu. Ancak yeni belgeler bu rakamın çoktan aşılmış olabileceğini gösteriyor. GTA 6 diğer dev oyunları sollayabilir Karşılaştırmak için bazı büyük oyunların maliyetleri şöyle: Cyberpunk 2077: yaklaşık 436 milyon dolar

yaklaşık 436 milyon dolar Red Dead Redemption 2: 370 – 540 milyon dolar

370 – 540 milyon dolar Call of Duty: Modern Warfare II: 300 milyon doların üzerinde Eğer GTA 6 gerçekten 3 milyar dolara ulaşırsa, bu oyun tüm rakiplerini açık ara geride bırakacak. Yeni nesil teknolojiler de geliyor GTA 6 için konuşulan yeniliklerden biri de yeni nesil kırılabilir cam sistemi. Bu teknoloji sayesinde oyundaki cam yüzeyler çok daha gerçekçi şekilde parçalanacak. Rockstar henüz tüm detayları açıklamadı. Ancak bütçenin büyüklüğü, stüdyonun oyunda ciddi bir teknik sıçrama hedeflediğini gösteriyor.