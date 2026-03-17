GTA’daki Cluckin’ Bell gerçek oldu: İngiltere’de gizemli restoran ortaya çıktı

GTA serisinin ikonik restoranı Cluckin’ Bell’e benzeyen bir dükkân İngiltere’nin Salford kentinde ortaya çıktı. Tabelanın gerçek olup olmadığı ve Rockstar’ın devreye girip girmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Cluckin’ Bell sadece San Andreas’ta kalmadı. Restoran daha sonra Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto: Liberty City Stories, Grand Theft Auto: Chinatown Wars, Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online gibi oyunlarda da yer aldı.

Grand Theft Auto: San Andreas serisini oynayanlar iyi bilir: Cluckin’ Bell , oyunun en tanınan fast-food zincirlerinden biri. Oyunda ana karakter CJ restorana girip farklı menüler sipariş edebiliyordu. Bu mekan zamanla serinin simgelerinden biri hâline geldi.

Şimdi ise bu kurgusal marka, gerçek dünyada ortaya çıkmış gibi görünüyor.

İngiltere’de gerçek bir Cluckin’ Bell mi açılıyor?

Bir GTA mod geliştiricisi, İngiltere’de dikkat çekici bir keşif yaptı.

X platformunda @Ash_735 kullanıcı adıyla paylaşım yapan modder, 13 Mart 2026 tarihinde bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta, oyundaki restorana benzeyen bir Cluckin’ Bell tabelası yer alıyordu. Paylaşımda “Bu yer bir yerden tanıdık geliyor” şeklinde esprili bir not da vardı.

Fotoğraf biraz bulanık olsa da tabeladaki logo ve yazı tipi, oyundaki tasarıma oldukça benziyor.





Logo tanıdık ama birebir aynı değil

Gerçek dükkânın tasarımı oyundaki logoya benziyor ama birebir kopya değil.

Oyundaki Cluckin’ Bell logosunda siyah bir arka plan çemberi bulunmuyor. Salford’daki tabelada ise logo siyah bir dairenin içinde yer alıyor.

Yazı renkleri de farklı. Oyunlarda Cluckin’ Bell yazısı genelde sarı zemin üzerinde koyu mavi renkle görünür. Bu dükkânda ise yazı beyaz. İsmin ilk iki harfi ise kırmızı ve sarı renkte.





Adresi de ortaya çıktı

Modder aynı mekânın yeni fotoğraflarını 15 Mart 2026 tarihinde paylaştı.

Bu paylaşımlar, dükkânın 235 Bolton Road, Salford, Birleşik Krallık adresinde bulunduğunu gösteriyor.

Paylaşımı yapan kişi, restoranın henüz açılmamış olabileceğini düşünüyor. Çünkü tabela yeni takılmış gibi görünüyor.

Daha önce başka bir restoran vardı

Google Maps Street View kayıtlarına bakıldığında aynı adreste Haziran 2025’te farklı bir işletme görünüyor. O dönemde dükkânın adı Tasty Kitchen.

Konumu doğrulamak da kolay. Aynı sokakta Pizza Costa ve The Almeidas adlı işletmeler bulunuyor. Bu dükkânlar modder’ın paylaştığı fotoğraflarda da görünüyor.

Rockstar’dan henüz bir hamle yok

Şu an için Rockstar Games tarafından yapılmış bir açıklama yok.

Modder’ın paylaştığı fotoğraflar da hâlâ yayında. Bu yüzden iki ihtimal konuşuluyor:

Mekân gerçekten Rockstar’ın bir promosyon projesi olabilir Ya da bağımsız bir işletme, GTA markasını kullanıyor olabilir

Durum net değil. Eğer ikinci ihtimal doğruysa, şirketin telif hakkı nedeniyle dükkânla ilgili adım atması mümkün.