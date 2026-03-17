PS5 Pro sahiplerine iyi haber: Dev oyunlar yeni PSSR teknolojisine geçiyor

Sony, PS5 Pro için yeni PSSR güncellemesini başlatıyor. Cyberpunk 2077, Silent Hill, Dragon Age ve Final Fantasy VII Rebirth gibi birçok oyun daha iyi grafik ve performans kazanacak.

İlk örneklerden biri Capcom’dan geldi. Şirket, yaklaşan oyunu Resident Evil Requiem’in yeni PSSR ile hem performans hem de görüntü kalitesi açısından ciddi iyileşmeler alacağını duyurdu.

Sony, PlayStation 5 Pro sahipleri için geliştirdiği PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisinin yeni sürümünü dağıtmaya hazırlanıyor. Oyun stüdyoları da bu güncellemenin oyunlara nasıl yansıyacağını tek tek açıklamaya başladı.

Liste bununla sınırlı değil. CD Projekt Red, Konami ve Square Enix gibi büyük stüdyolar da oyunlarını yeni teknolojiye uyarlamaya başladı.

Güncelleme Kademeli Dağıtılacak

Sony, yeni PSSR güncellemesini 16 Mart saat 22.00 (PT) itibarıyla kademeli şekilde yayınlamaya başlıyor.

Şirket ayrıca bu teknolojinin arkasındaki algoritma ve sinir ağı modelini, AMD ile yürüttüğü Project Amethyst iş birliği kapsamında geliştirdiğini açıkladı.

Sony burada da durmayacak. Güncelleme yayımlandıktan sonra önümüzdeki altı ay boyunca PSSR üzerinde iyileştirmeler yapılacak. Yani PlayStation 5 Pro kullanıcıları zaman içinde daha da iyi performans görebilir.





Silent Hill Ve Cyberpunk Tarafında Büyük Değişim

Konami, yeni teknolojiden ilk yararlanacak oyunların

Silent Hill 2 ve Silent Hill f olacağını söyledi.

Stüdyoya göre güncelleme şu iki alanda fark yaratacak:

Daha akıcı oynanış

Daha akıcı oynanış Daha net küçük detaylar

Konami, bu sayede oyuncuların korku atmosferindeki görsel ayrıntıları çok daha net göreceğini belirtiyor.

Bir diğer önemli gelişme ise Cyberpunk 2077 tarafında yaşandı. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red, daha önce PS5 Pro için özel bir güncelleme planlamadığını söylemişti. Ancak stüdyo şimdi fikrini değiştirdi.

Yeni teknoloji sayesinde oyun, PS5 Pro donanımını daha iyi kullanacak. Güncelleme henüz hazır değil ama stüdyo bunun çok uzak olmayan bir tarihte yayınlanacağını söylüyor.

Dragon Age, Alan Wake Ve Final Fantasy De Listede

Yeni PSSR desteği alacak oyunlar sadece bunlarla sınırlı değil.

Electronic Arts,

Dragon Age: The Veilguard’ın yeni teknolojiyle birlikte hem Fidelity hem de Performance modlarında daha stabil kare hızları sunacağını açıkladı.

Remedy Entertainment da iki popüler oyununu güncellemeye hazırlıyor:

Control

Control Alan Wake 2

Ayrıca Senua's Saga: Hellblade II de yeni yükseltme teknolojisinden yararlanacak.

Square Enix ise güncellemeyi

Final Fantasy VII Rebirth için hazırlıyor. Oyunun yönetmeni Naoki Hamaguchi, yeni PSSR sayesinde oyuncuların daha stabil ve daha sürükleyici bir deneyim yaşayacağını söylüyor.

Nioh Ve Monster Hunter Oyunlarında Da Performans Artışı

Listeye son olarak iki büyük Japon stüdyosu daha katıldı.

Koei Tecmo ve Capcom, şu oyunların da güncellemeden yararlanacağını açıkladı:

Nioh 3

Nioh 3 Rise of the Ronin

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds Dragon's Dogma 2

Bu oyunlar yeni PSSR ile daha net görüntü ve daha iyi performans sunacak.