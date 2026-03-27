Sony yine stüdyo kapattı: Dark Outlaw daha bir yaşını doldurmadan tarihe karıştı

Sony, henüz bir yıl önce kurduğu Dark Outlaw Games’i kapattı. PlayStation tarafında yaklaşık 50 kişi işten çıkarıldı. Şirket mobil oyun yatırımlarını da küçültmeye hazırlanıyor.

Haberi ilk olarak ResetEra kullanıcısı J-Soul paylaştı. Eurogamer da bilgiyi fark edip gündeme taşıdı. İddiaya göre stüdyo yeni bir proje üzerinde çalışıyordu ancak proje henüz erken aşamadaydı. Sony bu noktada finansmanı durdurdu ve stüdyonun faaliyetleri sona erdi.

Dark Outlaw Games’i Call of Duty Zombies serisinin önemli isimlerinden Jason Blundell kurmuştu.

Jason Blundell’ın ikinci iptal edilen projesi

Bu karar, Blundell için ilk değil. Sony daha önce de onun yönettiği başka bir stüdyonun fişini çekmişti.

Blundell, 2020’de Deviation Games adlı stüdyoyu kurdu. Ekip yeni bir AAA oyun üzerinde çalışıyordu. Ancak proje tamamlanamadı. Sony stüdyoyu Mart 2024’te kapattı.

Dark Outlaw’un kapanmasıyla birlikte Blundell’ın Sony çatısı altındaki ikinci projesi de iptal edilmiş oldu.

PlayStation tarafında işten çıkarmalar

ResetEra’daki paylaşıma göre PlayStation’ın ABD ve İngiltere ekiplerinde de işten çıkarmalar yaşandı. Sayı net değil ancak küçük bir ekipten söz ediliyor.

Daha sonra Bloomberg gazetecisi Jason Schreier bu bilgileri doğruladı. Schreier’e göre PlayStation tarafında yaklaşık 50 kişi işten çıkarıldı. Kesintiler özellikle mobil oyun geliştirme ekiplerini etkiledi.

Sony mobil oyun stratejisini küçültüyor

Şirket mobil oyunlardan tamamen vazgeçmiyor ancak odağını daraltıyor.

PlayStation daha önce duyurduğu bazı projeleri desteklemeye devam edecek. Bunlar arasında:

  • MLB The Show Mobile
  • Ratchet & Clank: Ranger Rumble
  • NCSOFT ile geliştirilen bazı projeler

Ancak bu projelerin dışında Sony mobil oyun yatırımlarını azaltmayı planlıyor. Şirket kaynaklarını daha az sayıda ama daha büyük projeye yönlendirmek istiyor.

Bluepoint Games de kısa süre önce kapanmıştı

Dark Outlaw’ın kapanması, PlayStation tarafındaki tek stüdyo kaybı değil.

Sony geçen ay Bluepoint Games stüdyosunu da kapattı. Bluepoint, Shadow of the Colossus ve Demon’s Souls yeniden yapımlarıyla tanınıyordu.

Sony Interactive Entertainment CEO’su Hermen Hulst, çalışanlara gönderdiği iç mesajda kararın arkasında artan geliştirme maliyetlerinin olduğunu söyledi.

God of War projesi iptal edildi

Sony, Bluepoint’in üzerinde çalıştığı bir God of War canlı servis oyununu da iptal etti. Stüdyo bu projeyi Ocak 2025’e kadar geliştirdi.

İptal sonrası ekip yaklaşık bir yıl boyunca yeni proje fikirleri sundu. Ancak Sony sonunda stüdyoyu tamamen kapatma kararı aldı. Bu süreçte yaklaşık 70 çalışan işini kaybetti.

