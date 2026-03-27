Xbox etkinliğinde dikkat çeken liste: Hades II tarihi ve yeni oyunlar duyuruldu
Xbox tarafında şu sıralar garip bir dönem yaşanıyor. Yönetim tarafında büyük değişiklikler oldu. Bu durum birçok kişiye şu soruyu sorduruyor: Xbox’ın geleceği nasıl şekillenecek?
Ama Microsoft durmuyor. Şirket yeni duyurular yapmaya devam ediyor. Son olarak Xbox Partner Preview etkinliği düzenlendi. Bu yayın, üçüncü parti geliştiricilerin hazırladığı oyunlara odaklandı.
Microsoft daha önce de ocak ayında Xbox Studios oyunlarını gösterdiği benzer bir etkinlik yapmıştı.
Hades II için beklenen tarih geldi
Etkinliğin en büyük haberi Hades II oldu. Oyun sonunda Xbox ve PS5’e geliyor. Çıkış tarihi de belli: 14 Nisan.
Bu duyuru özellikle uzun süredir konsol sürümünü bekleyen oyuncuları sevindirdi.
Etkinlikte öne çıkan diğer oyunlar
Etkinlikte dev isimler çok fazla yoktu. Ama farklı türlerde birçok ilginç oyun gösterildi. İşte dikkat çeken yapımlar:
Hunter: The Reckoning – Death Wish
World of Darkness evreninde geçen bir aksiyon RPG. Oyuncular canavar avcılarını kontrol ediyor. Oyun 2027 yazında Xbox ve PC’ye geliyor.
Orisis Reborn
The Expanse evreninde geçen yeni bir oyun. Bilim kurgu temasını sevenleri hedefliyor. Çıkış tarihi 2027 ilkbaharı.
Serious Sam: Shatterverse
Serious Sam serisinin çılgın FPS aksiyonu geri dönüyor. Oyun 2026 içinde Xbox, PS5 ve PC’ye geliyor.
Grave Seasons
İlk bakışta sakin bir çiftçilik oyunu gibi görünüyor. Ama içinde karanlık bir hava var. Oyun 14 Ağustos’ta çıkıyor.
Japonya tarihini konu alan yeni aksiyon oyunu
Sega’nın üzerinde çalıştığı Stranger Than Heaven da etkinlikte tekrar gösterildi.
Yakuza serisini yapan ekip bu oyunun arkasında yer alıyor. Oyun Japonya tarihinin farklı dönemlerine götürüyor. Ama serinin tanıdık aksiyon tarzını ve detaylı dünyasını da koruyor.
Oyun için 6 Mayıs’ta ayrı bir etkinlik yapılacak. Çıkış tarihi ise şimdilik “yakında” olarak geçiyor.
Yolculuk, korku ve süper kahramanlar
Etkinlikte farklı türlerde birkaç oyun daha gösterildi.
Forever Ago
Annapurna Interactive’in yeni oyunu. Sakin bir yolculuk hikâyesi anlatıyor. Oyun sonbaharda Xbox, PC, PS5 ve Switch 2’ye geliyor.
Dispatch
Bir süper kahraman macerası. Oyun yaz sonunda Xbox’a geliyor.
Alien Deathstorm
Adından da anlaşılacağı gibi yoğun bir bilim kurgu korku oyunu. Oyunu Atomfall ekibi geliştiriyor. Çıkış yılı 2027.
Küçük ama dikkat çeken oyunlar
Bazı küçük projeler de etkinlikte dikkat çekti.
Frog Sqwad
Daha önce Steam’de çıkan co-op bulmaca oyunu. Xbox sürümü haziran ayında geliyor.
Bluey yeni oyunu
Fotoğraf çekmeye dayalı bir macera oyunu. Oldukça sevimli görünüyor. Çıkış dönemi sonbahar.
The Eternal Life of Goldman
Çok güzel görünen bir platform oyunu. Bu yıl içinde Xbox’a geliyor.
S.T.A.L.K.E.R. 2 genişleme paketi geliyor
Etkinlikte S.T.A.L.K.E.R. 2 için de yeni içerik duyuruldu.
Oyunun büyük genişleme paketi Cost of Hope adını taşıyor. Tüm platformlara yaz aylarında geliyor.
Kıyamet sonrası dünyada dedektiflik
Etkinliğin son duyurusu Artificial Detective oldu.
Oyun kıyamet sonrası bir gelecekte geçiyor. Oyuncular gizemli olayları çözen bir dedektifi kontrol ediyor. Çıkış yılı 2027.